“Quella di Genova è una ferita aperta che difficilmente si potrà ricucire completamente. Però oggi iniziare a vedere, a distanza di pochi mesi, che si demolisce un ponte che è stato malgestito da chi ne ha approfittato molto come vantaggi economici, che tra pochi mesi si ricostruirà, che a fine anno sarà in piedi e a inizio anno prossimo potrà essere finalmente collaudato e riaperto, penso che sia uno slancio positivo per tutta l’Italia”. Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, questa mattina a Genova nei pressi del cantiere di demolizione del troncone di Ponente di Ponte Morandi dove questa mattina inizierà lo smantellamento della prima grossa porzione di impalcato.”Questo ponte – ha aggiunto – non sarà pagato dallo Stato e 200 milioni circa sono già stati dati”.

