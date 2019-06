Parterre de rois a Genova, sul mare della Foce, per il grande evento musicale (e solidale) dedicato alla città. Il 14 giugno a condurre ‘Ballata per Genova‘, in diretta su Rai1 in prima serata, si alterneranno Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini. A esibirsi un cast di stelle, a partire da Laura Pausini. Con lei, sul palco, anche Biagio Antonacci, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti, insieme agli sketch di Anna Mazzamauro. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con 12mila biglietti che saranno messi a disposizione di cittadini e turisti dall’8 giugno. A dieci mesi dalla tragedia del Ponte Morandi, la serata-concerto è un modo per permettere a tutta Italia di abbracciare Genova.

