Ponte Morandi, acquisito video che riprende istanti del crollo

(Fotogramma)

C’è anche un video tra il materiale e le immagini acquisite dalla procura di Genova che indaga sul disastro di ponte Morandi che riprende chiaramente il momento del crollo del viadotto Polcevera avvenuto il 14 agosto scorso. Si tratta delle immagini estratte da una telecamera fissa appartenente a un’azienda di corso Perrone, vicino alla zona di Ponte Morandi, all’interno delle quali si vede con chiarezza il momento del disastro del viadotto autostradale, come confermarlo fonti investigative. Lo studio delle immagini servirà ad incrociare tutti i tasselli per ricostruire il momento del cedimento e le sue modalità.

“Abbiamo dei video che sono utili in questo senso. Poi ci sono diversi cittadini che hanno descritto alla polizia giudiziaria cos’hanno visto, e sono tanti, testimoni oculari che non hanno fatto riferimento a video”, ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi.

I testimoni diretti, cittadini che hanno assistito da zone diverse al crollo, sono stati ascoltati dagli inquirenti in questi giorni. “E’ estremamente utile che se, c’è qualche cosa – ha spiegato il procuratore facendo riferimento ai video che testimoniano il crollo – questa non sia stata conosciuta o conoscibile da eventuali testimoni potenziali, perché in questo modo non esiste la possibilità che questo possa influenzare la descrizione del fatto vista da un teste oculare. Mentre, se per ipotesi l’avesse potuta vedere, il testimone anche in buona fede avrebbe potuto fare la propria descrizione allineandosi”.

“Questo – ha concluso il procuratore – consente di tagliare immediatamente le ricostruzioni fantasiose, non vere, veridiche impossibili o altro. Diventa il test di verifica di credibilità in buona fede di una versione”.