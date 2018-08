Ponte della Scafa, mercoledì la riapertura

(fotogramma)

Sarà parzialmente riaperto mercoledì il ponte della Scafa, chiuso qualche giorno fa a Fiumicino. “A seguito della prima convocazione in Regione del Tavolo tecnico sull’emergenza relativa alla chiusura del Ponte della Scafa – si legge in una nota della Regione Lazio – Astral ha comunicato che sono in corso gli approfondimenti tecnici sulla stabilità al fine di permettere entro la giornata di mercoledì prossimo la riapertura del ponte a senso unico alternato per i soli veicoli leggeri. Rimane comunque garantito il passaggio di ambulanze e auto mediche”.

“Durante i lavori di consolidamento del Ponte della Scafa, per il quale ancora non è possibile stimare i tempi di realizzazione, verrà effettuato già nella giornata di sabato un sopralluogo tra i tecnici di Regione Lazio, Astral, Comune di Roma Capitale, Comune di Fiumicino e Genio Militare dell’Esercito, per valutare l’eventuale soluzione provvisoria di un ponte militare”, conclude.