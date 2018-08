Sono durate tre giorni le ricerche di Cristian Cecala, della moglie Dawna Munroe e della loro bambina di 9 anni, Kristal, la famiglia di Oleggio, nel Novarese, fino ad oggi dispersa sotto le macerie di Genova. Nella notte i vigili del fuoco hanno estratto tre corpi dalle macerie del ponte Morandi. Potrebbero essere loro, dicono. Ma servirà un riconoscimento ufficiale, come è stato per tutte le altre 38 vittime del viadotto Polcevera. Per tre giorni il fratello di Cristian Antonio e la cognata Silvana hanno sperato nel miracolo: “Sappiamo che erano sul quel ponte più o meno a quell’ora, siamo sicuri che siano ancora sotto le macerie”, dicevano lasciando la frase in sospeso e quel non detto era la speranza che sotto i resti del ponte i loro cari avessero trovato una cavità, una nicchia in cui sopravvivere.

Cristian Cecala, 42 anni, viveva a Oleggio con la sua famiglia. Lavorava negli uffici della Dhl e martedì stava partendo per le vacanze con la moglie e la figlia. Cristian e Dawna si erano conosciuti in Giamaica, si erano innamorati e qui avevano fatto nascere la loro bambina. Poi erano tornati a Oleggio, nel Novarese. Avrebbero dovuto imbarcarsi per l’isola d’Elba alle 17 di martedì ma non sono mai arrivati. “Erano partiti da casa per le 9, hanno salutato la nonna e si sono messi in viaggio – dicono i familiari – Abbiamo controllato tutti i traghetti e non si sono mai imbarcati. Sappiamo che sono sotto il ponte”. L’instancabile lavoro dei soccorritori ha permesso di trovare i corpi. Erano tre delle cinque persone ancora disperse nella tragedia di Genova. La macchina trovata sotto le macerie, una Hyundai, corrisponde a quella dispersa su cui viaggiava la famiglia piemontese: la vettura dopo la caduta è stata schiacciata da un blocco enorme di cemento del pilone.

“Siamo sgomenti per tanto dolore. Tutti gli oleggesi sono rimasti profondamente colpiti da quanto accaduto e sono certo che sapranno fare sentire la propria vicinanza alla famiglia”. Così il sindaco di Oleggio, Massimo Marcassa: “Ho sentito i familiari, c’era in loro ancora un lumicino di speranza ma certo erano preparati al peggio. Sto aspettando di sapere se parteciperanno alle esequie a Genova ma loro mi hanno chiesto di fare celebrare i funerali nella nostra chiesa a Oleggio. Per quel giorno – dice ancora il sindaco della cittadina del Novarese – proclamerò il lutto cittadino e sono sicuro che tutti gli oleggesi parteciperanno e faranno sentire il loro affetto”. La famiglia Cecala era partita martedì mattina da Oleggio diretta all’isola d’Elba per le vacanze.

Oggi è il giorno dei funerali di sei altre vittime piemontesi, segnati dal rifiuto, da parte dei parenti, delle esequie di Stato: a Pinerolo, dove risiedevano Andrea Vittone, 49 anni, sua moglie Claudia Possetti, 48 anni, e i figli della donna Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, la funzione si terrà alle 15 in Duomo e sarà officiata dal vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero. Alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Arquata Scrivia (Alessandria) si terranno i funerali di Alessandro Robotti, 50 anni, e della moglie Giovanna Bottaro, 43 anni, con i familiari che anche in questo caso hanno deciso di non partecipare ai funerali di Stato.