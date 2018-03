Un centinaio di lavoratori aderenti ai Si Cobas provenienti da alcuni stabilimenti Fca in Italia, e di altre fabbriche del Paese, stanno bloccando gli svincoli della strada statale 162 che portano allo stabilimento automobilistico di Pomigliano D’Arco (Napoli).

I manifestanti sostengono che i piani industriali di Fca non sono sufficienti “a garantire il futuro occupazionale dei lavoratori”. Code si sono formate sulla statale in direzione Napoli e in direzione Nola, per l’impossibilità per gli operai in auto, addetti al primo turno di lavoro, di raggiungere lo stabilimento. L’azienda

ha aperto il varco 1, raggiungibile da altre arterie stradali, e solitamente riservato allo scarico merci, anche ai dipendenti.

Alla protesta stanno prendendo parte anche lavoratori della logistica di alcune realtà industriali del nord Italia, arrivati a Pomigliano a bordo di diversi pullman.

Gli agenti della polizia stanno presidiando il varco principale della fabbrica automobilistica campana. Sullo stradone di accesso, sono stati esposti vari striscioni