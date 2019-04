Essere Barbara d’Urso in questo aprile pazzerello non deve essere assolutamente facile e portare avanti ben quattro programmi contemporaneamente sei giorni su sette con ben due prime serate in due città diverse (Milano e Roma) non è da tutti.

Gli analisti di Tv Talk nella puntata di ieri hanno parlato di ben sedici ore in onda a settimana e di record internazionale (pare infatti che nessuno al mondo conduca quattro programmi contemporaneamente), eppure riesce a presentare (e scrivere, dato che è anche autrice dei suoi stessi programmi) tutto. Come fa?

16 ore in onda con 4 diversi programmi. È un record internazionale quello di @carmelitadurso? #tvtalk pic.twitter.com/MBHa14EGLT — Tv Talk (@TvTalk_Rai) 13 aprile 2019

Il caffeuccio ristretto di Domenica Live da un paio di settimane a questa parte, come già detto, è registrato il sabato pomeriggio, ma anche la puntata di lunedì di Pomeriggio 5 non è più in diretta, dato che in quelle ore la d’Urso è già nello studio del Grande Fratello 16 a fare le prove. Quando viene registrata, quindi, quella puntata? Non un giorno prima, bensì la mattina stessa alle 11.30. Chiusa la registrazione, Barbara va a pranzo e poi subito a fare le prove per la sera. Questo meccanismo viene replicato anche il mercoledì quando la sera va in onda in diretta con Live – Non è la d’Urso.

Una vera e propria Wonder Woman.