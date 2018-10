Momento di panico oggi a Pomeriggio 5, quando una donna anziana in collegamento – raccontando la sua relazione segreta con un prete – ha svelato di una telefonata a sfondo erotico.

Il momento più bello ovviamente è avvenuto quando Barbara d’Urso è sobbalzata sulla sedia nell’istante in cui la donna ha detto il termine ‘pugnetta’.

“Elvira perdonami, mi rendo conto che forse non ti rendi conto che siamo in televisione ed hai detto un termine che spero non sia stato compreso da tutta Italia. Ti è scappato, però questi dettagli preferirei non saperli”.