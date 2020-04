“Questa mattina ho proceduto, a nome della mia organizzazione sindacale Italia Celere, alla denuncia/querela nei confronti della signora che su Facebook ieri pomeriggio aveva gioito della morte del collega Pasquale Apicella, avvenuta a causa della fuga di quattro malviventi dopo un furto a un bancomat a Napoli”. Lo annuncia Andrea Cecchini, Italia Celere. “Abbiamo deciso di rivolgerci alla Compartimento Polizia Postale Lazio in Roma – aggiunge – riteniamo quel che è stato dichiarato sul social network un fatto di una gravità inaudita e, ancor di più, pericolosa. Non potevamo esimerci dal denunciare anche altri cittadini che, sempre utilizzando gruppi pubblici di facebook, hanno gioito, addirittura inneggiando ai caduti di Nassirya, per la morte del giovane collega”.

Fonte