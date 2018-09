Un uomo di 31 anni è stato denunciato per minacce dalla polizia di Milano ed è stato bloccato grazie all’utilizzo del taser. E’ accaduto ieri alle 18.36 quando alla polizia è arrivata la segnalazione di un soggetto armato di coltello che minacciava un uomo di 55 anni in via Saponaro, zona Gratosoglio.

La vittima aveva chiamato la polizia perchè il 31enne, cittadino maliano di cui si conoscono solo le iniziali, Y. W., si era avvicinato a lui e lo minacciava con un coltello da cucina, forse per intimidirlo e farsi consegnare quanto aveva. Sul posto sono arrivate le volanti Romana Bis del commissariato Scalo Romana e la Sempione 1, che aveva a bordo un agente dotato del taser. E’ stato proprio lui ad attivare la procedura: al primo step, ovvero all’avvertimento di avere addosso l’arma gialla che lo avrebbe immobilizzato, l’uomo non si è lasciato intimidire.

La pistola era però rimasta ancora nella fondina. Quindi è stato attivato il secondo step della procedura, mostrandola all’offender che a questo punto ha messo le mani dietro la schiena tentando di nascondere il coltello, ma si è poi avvicinato minacciosamente all’agente. A questo punto il poliziotto ha attivato il terzo passo: puntare la zona da colpire, che viene illuminata con una luce tipo laser: solo a questo punto l’uomo ha alzato le mani, poi è stato immobilizzato a terra.

A segnalare l’arresto – come era già avvenuto nel primo caso – è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che sui social scrive: “Dalla Lombardia alla Sicilia, la polizia di Stato ha risolto – senza rischi nè feriti – altre due situazioni. A Milano un maliano che passeggiava brandendo un coltello è stato ‘convinto’ a lasciare l’arma, senza bisogno di usare fino in fondo lo strumento (è bastato fargli sentire il crepitio)”.