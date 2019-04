“Essere qui a Brancaccio in un quartiere abitato da tantissima gente onesta significa riappropriarsi del territorio, delle proprie radici e affrancarci da un futuro che può e deve essere diverso per i mille ragazzi che sono qui. Un piccolo esercito che deve riprendersi il futuro e la speranza dimostrando che questa terra sa reagire nel ricordo del martire Puglisi”. Così il questore di Palermo Renato Cortese alla Festa della Pilizia, che oggi si è celebrata al Teatro del sole a Brancaccio. “Oggi sono qui a dirvi che questo uomo non è morto ed è qui attraverso la presenza dei giovani – dice -. Quel germoglio di giustizia e fratellanza non è stato strappato via dal vento, non si è seccato con le tenebre”.

