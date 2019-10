“Nei giorni scorsi avevamo segnalato, senza ottenere alcun riscontro, come in una recente puntata della fiction Tv ‘Un passo dal cielo’, andata in onda su RaiUno, le scene ambientate in un istituto penitenziario fossero state rappresentate in maniera totalmente distante dalla realtà , offrendo dunque una rappresentazione del carcere fuorviante e lesiva per l’immagine del personale e dell’Amministrazione penitenziaria. Ieri sera, nella puntata della fiction tv di Canale 5 ‘Rosy Abate – Seconda stagione’ è andata, forse, peggio”. Così, in una nota, Donato Capece, segretario generale del sindacato della Polizia penitenziaria Sappe.

Fonte