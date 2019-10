– “Massimo equilibrio, cautela e attenzione” quando i poliziotti partecipano a forum sul web, riservatezza e quindi non rivelare informazioni sulle attività di servizio e tenere anche on line un “comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione”. Sono alcuni dei passaggi della circolare il capo della Polizia,, sull’utilizzo dei “social network e applicazioni di messaggistica” da parte degli operatori della Polizia di Stato. Gabrielli spiega che recentemente si sono registrati episodi in cui poliziotti sui social o WhatsApp “si sono resi autori di esternazioni, spesso accompagnate da video, audio e foto, dal contenuto inappropriato e, in taluni casi, con profili di natura penale e/o disciplinare”. Ma l’attività di polizia “impone il massimo riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, oltre che alla propria e a quella dei colleghi”.

E’ dunque richiesto a chi porta la divisa, indica la circolare, “un comportamento ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni sui social forum on line”. Inoltre, ricorda, gli strumenti social “non garantiscono la riservatezza della comunicazione e la possibilità di limitare con sicurezza i destinatari del messaggio”. Postare testi, immagini o video su attività di servizio comporta “seri rischi”. Il poliziotto può “ben esprimere opinioni, ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni in modo da tenere un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e cortesia”. Il documento definisce “inopportuna” anche la pubblicazione di “proprie foto in divisa o di altri elementi chiaramente distintivi (ad esempio l’arma di servizio), con l’indicazione della proprie generalità, del luogo di residenza o di servizio”. Anche in assenza di rilevanza penale ciò potrebbero infatti prestarsi “a usi distorti o impropri” con conseguenti rischi per la sicurezza di colleghi e familiari.

“Accogliamo con favore la circolare del capo della Polizia, Franco Gabrielli, che intende regolare l’uso di social network e la diffusione di video e audio attraverso servizi di messaggistica istantanea da parte degli operatori della Polizia di Stato”, dice Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia. “Crediamo infatti che, soprattutto da appartenenti delle forze dell’ordine – osserva Lacquaniti – sia necessaria una forte consapevolezza circa i rischi di esternazioni personali che, fatte da rappresentanti dello Stato, rischiano di offrire interpretazioni distorte che coinvolgono l’Istituzione”. “Da sempre – prosegue – auspichiamo una comunicazione improntata ad evitare polemiche e fomentare sentimenti di ostilità verso chicchessia. Ci auguriamo quindi che l’individuazione di precise policy sul tema possa trovare applicazione in tutti i settori pubblici”.