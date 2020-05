Meritato riconoscimento al Capo di Gabinetto della Questura di Potenza, Caterina Padula, promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, tenutasi ieri al Viminale. Laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, la dottoressa Padula è entrata in Polizia nel 1988, assegnata alla Questura di Potenza con l’incarico di responsabile dell’Ufficio Misure di Prevenzione Personali e Patrimoniali e successivamente anche di responsabile dell’Ufficio Minori. Vincitrice nel 1999 del concorso di Vice Commissario, viene trasferita a Napoli al Compartimento Polizia Ferroviaria.

