La recensione negativa a tavola corre su Instagram. È il caso della influencer australiana e blogger di modache sul suo canale social ha stroncato la sua esperienza al ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare.

“La peggiore esperienza a tavola della mia vita. – scrive ai suoi quasi 2 milioni di follower – Ho fornito una lista di richieste (sono vegana, con gravi intolleranze a glutine, anacardi e cocco) quando ho fatto la prenotazione tre mesi prima. All’arrivo la vista è stata mozzafiato, ma appena ci siamo seduti ci è stato detto che non poteva essere cucinato nulla al di fuori del menu. Non gradisco la maggior parte delle opzioni previste ed è stato deprimente sapere che avrei comunque dovuto pagare 180 euro per quel menu. Alla fine ho mangiato una ciotolina di fagioli, due piccole fette di verdura e un piatto di frutta come dessert che non ho mangiato. Per me questo posto non vale quel denaro, nonostante la vista fantastica. Meglio un ristorante locale da 15 euro”. Il tutto corredato da una foto sorridente con il panorama caratteristico del ristorante di lusso pugliese.

E proprio questo non convince in pieno il patron Modesto Scagliusi. “Abbiamo appositamente un menu vegano, senza glutine e gli altri elementi indicati, che le abbiamo presentato e da cui ha potuto ordinare – risponde – Poi ovviamente il gradimento della cucina è assolutamente soggettivo, ma una rondine non fa primavera. Però la trovo contraddittoria: perché pubblicare uno scatto di Grotta Palazzese nonostante il suo interesse dichiarato online è quello di fornire buoni consigli di cucina? Mi sembra un po’ strano”.

E tanti commenti al post della blogger sembrano andare in questa direzione. C’è chi evidenzia che le sue allergie coprono molti degli ingredienti importanti per la cucina mediterranea, chi indica già la location di per sé come un’importante parte del prezzo e chi addirittura sottolinea l'”incoerenza” dell’iniziativa. Come la conduttrice tv australiana ed esperta di viaggi Catriona Rowntree: “Perché parlane male e pubblicare una foto? Qual è il punto?”. Una polemica che non ha convinto a pieno.