Una Pasqua senza funicolare. Con un “danno di immagine considerevole per l’isola”. Caos e malumori a Capri, dove la mancata riapertura della funicolare che collega Marina Grande alla piazzetta fa insorgere sindaci e operatori turistici. Con il congestionamento, per i giorni più “caldi” in termini turistici, della via alternativa.

Il ritardo nell’apertura è legato ai lavori ordinari e straordinari disposti dalla Sippic Funicolare, avviati lo scorso mese di gennaio: senza collaudi e nulla osta il servizio non può riprendere.

“Inammissibile”, tuona il sindaco di Capri Gianni De Martino, che scrive una nota dai contenuti duri al Prefetto di Napoli, alla Città Metropolitana e al sindaco di Anacapri, sollecitando la riapertura dell’impianto e “precisando che tale ritardo non solo ha provocato disagi enormi alla mobilità di turisti e residenti, ma anche un considerevole danno di immagine all’isola. Gli inevitabili disagi di questi giorni – aggiunge il primo cittadino – sono stati causati unicamente dall’inaccettabile ritardo nella riapertura della funicolare nonostante fossero ben note le date delle festività pasquali e di conseguenza dell’incremento degli afflussi sull’isola di Capri”. La mancata riapertura della funicolare, denuncia il sindaco, non è stata controbilanciata dai bus sostitutivi la cui organizzazione “è fortemente inadeguata a garantire la stessa capacità di trasporto, per tempi e capienza, della funicolare”.

A denunciare lo stato di cose anche Ascom Capri, attraverso una nota del presidente Beppe Massa, che si dice vivamente preoccupato “che a tutt’oggi l’impianto Funicolare è ancora chiuso. Non si comprende come la società non abbia previsto la durata precisa dei lavori e, di conseguenza, la chiusura dell’impianto già dal 2 gennaio (se non addirittura alla fine del mese di dicembre). Il caos determinato da tutto questo – aggiunge Ascom – è sotto gli occhi di tutti: Marina grande che scoppia, smaltimento difficoltoso dei turisti, insufficienza degli autobus, intralci sulle strade aggravati anche dall’installazione di semafori, a causa di lavori stradali. Idem per la discesa”.

Preoccupazione condivisa anche dall’associazione Capri Excellence, che esprime particolare apprensione per “l’inevitabile caos che si determinerà a Marina Grande con inevitabili pesanti disagi a carico di chi ha scelto la nostra isola per il soggiorno festivo”, stigmatizzando “la totale incapacità dell’amministrazione comunale a far valere quello che non è un’amabile concessione di una società privata, ma un sacrosanto diritto ed una assoluta necessità di una collettività, come quella caprese, basata sul turismo”. La nota evidenzia anche “il totale menefreghismo della Sippic nel rispettare le esigenze di un’intera collettività provocando un danno gravissimo alla nostra economia e alla nostra immagine”.

Polemiche e denunce di fronte alle quali la Sippic fa spallucce, specificando con una nota che “saranno i funzionari Ministeriali dell’USTIF (Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi) a dare il collaudo e quindi il nulla osta dopo aver verificato i lavori effettuati dalla funicolare di Capri, finalizzati a un piano di riammodernamento e potenziamento a basso impatto energetico”. L’ingegnere Pasquale Santoro, direttore di esercizio della Funicolare di Capri, spiega: “I lavori eseguiti quest’anno sono stati particolarmente impegnativi avendo tra l’altro provveduto alla sostituzione dei motori di trazione e di tutti gli equipaggiamenti elettrici della sala macchine con le nuove apparecchiature avremo un impianto notevolmente più efficiente che riuscirà a trasportare, per ogni singola corsa, oltre il 20% in più dell’attuale portata tra passeggeri e bagagli”.

Parla di una riapertura prevista per “il prima possibile” l’amministratore unico Anna La Rana, spiegando che si “è trattato di un evento strutturale di enorme portata che rappresenta la prima fase di un progetto

finalizzato ad alimentare l’impianto ad energia rinnovabile. Superfluo sottolineare che per il potenziamento dell’impianto l’azienda ha sostenuto un notevole impegno finanziario e dunque si ha tutto l’interesse a riaprire quanto prima possibile dopo, ovviamente, i necessari collaudi tesi alla sicurezza da parte dell’USTIF i cui rappresentanti tra giorni saranno in Capri”. Tra giorno, con la Pasqua che incombe. Capri non ci sta. E protesta.

