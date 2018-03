Ieri sera durante il programma E Poi C’è Cattelan il presentatore e Noemi hanno lanciato qualche frecciatina al brano vincitore dell’ultimo Sanremo.

Ermal Meta però pare non l’abbia presa troppo bene ed ha sbottato su Twitter:

“Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali. Oh raga, ognuno è libero di dire ciò che pensa, battute e risposte. Nel caso specifico da una parte c’è la tv e dall’altra c’è Twitter. Non mi dite che Twitter può intaccare la forza della TV!! Ma fattevela voi una risata, io rido già da mezz’ora, mi fanno male le mascelle”.