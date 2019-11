Nel testo di Yolandi del rapper Skioffi di Amici 19 ci sarebbe un’allusione alla violenza sulle donne: scoppia la polemica sul web.

Amici 19, nuova edizione del talent di Maria De Filippi, è appena iniziato, ma già le polemiche si sprecano su alcuni concorrenti. Dopo il caso Devil A, che ha rinunciato a Sanremo Giovani per provare l’avventura all’interno della scuola, nelle ultime ore è il rapper Skioffi a far discutere.

Il giovane artista, in gara per la categoria cantanti, è infatti nel mirino della critica per alcuni suoi testi che sarebbero caratterizzati da ‘allusioni sessuali e violenza sulle donne‘. Temi scottanti che poco si addicono a un talent televisivo.

Amici 19: polemica per i testi di Skioffi

In particolare a finire nel mirino della critica è stato il testo del brano Yolandi, in cui si leggono versi come questi: “Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi. La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi. Se lo vuole forte, glielo do forte, forse anche più del dovuto, le allargo le cosce e spalanco le porte“.

Riferimenti piuttosto espliciti che si ritrovano anche in un altro dei suoi testi, quello di King del trash. Chiaro che versi del genere non possono essere in linea con i gusti del target, e lo dimostra la polemica scoppiata sul web.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

Skioffi si difende

L’artista, che in estate ha pubblicato un album dal titolo Benjamin, si è comunque difeso attraverso i social, raccontando parte della sua storia. In passato Skioffi ha fatto infatti parte di una crew hip hop di Cassino, le Menti Fertili.

E alla base di questa crew vi era il rispetto e l’essenza delle cose. Quello di cui viene accusato dunque non gli appartiene: “Ho sempre fatto sorridere in modo sano le persone e le ho incantate suonando il pianoforte. Sono un uomo dalla testa ai piedi, tutto il resto è un circo“.

Questo il video di Yolandi, una delle canzoni incriminate:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi