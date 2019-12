Ieri sera Asia Argento è stata ospite a Live Non è la d’Urso insieme a Vladimir Luxuria e online è nata una polemica dovuta alla sua partecipazione a Pechino Express. Negli ultimi due mesi, infatti, è stata registrata l’ottava edizione del reality show di Rai Due che vede nel cast proprio Asia Argento in coppia con Vera Gemma, in quella che è la coppia delle Figlie d’Arte.

“Vi sembra giusto ospitare Asia Argento mentre sono ancora in corso le registrazioni di Pechino Express?” – ha scritto un utente su Twitter, che ha poi aggiunto – “Non c’è una penale sul contratto Magnolia/Rai? Dicono si sia ritirata per infortunio…o forse le mancava il salottino di Non è la d’Urso. Costantino Della Gherardesca dì qualcosa”.

Immediata la risposta di Costantino, che ha svelato che le registrazioni sono già terminate e che Asia Argento (come nessun concorrente di Pechino Express) ha firmato un’esclusiva di rete, per questo motivo possono andare un po’ dove vogliono.

“Le registrazioni sono appena terminate ed Asia non ha un’esclusiva di rete. Può andare, giustamente, dove vuole”.

Pechino Express andrà in onda da febbraio su Rai Due.

Vi sembra giusto ospitare Asia Argento mentre sono ancora in corso le registrazioni di #PechinoExpress? Non c’è una penale sul contratto Magnolia/Rai? Dicono si sia ritirata per infortunio…o forse le mancava il salottino di #noneladurso. @CdGherardesca dì qualcosa. — Awel (@AwelTheFirst) December 9, 2019