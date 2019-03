E’ di Maverick Vinales la prima pole position del 2019 in MotoGp. Il pilota spagnolo della Yamaha ufficiale ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp del Qatar con il tempo di 1’53”546. Secondo Andrea Dovizioso con la Ducati. La prima fila è completata dal campione del mondo Marc Marquez con la Honda. Marquez è riuscito a conquistare la prima fila sfruttando la scia della Ducati di Danilo Petrucci, che non è andato oltre la settima posizione e domani partirà dalla terza fila alle spalle anche dell’australiano Jack Miller (Ducati), del francese Fabian Quartararo (Yamaha) e del britannico Cal Crutchlow (Honda). Ottava piazza per Franco Morbidelli (Yamaha) in una top ten completata dal giapponese Takaaki Nakagami (Honda) e dallo spagnolo Alex Rins (Suzuki).

