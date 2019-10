La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il pilota olandese ha chiuso con il tempo di 1.14.910 nuovo record della pista. Quarto posto in griglia per la Mercedes di Lewis Hamilton seguito dall’altra Red Bull di Alexander Albon. Sesta la Mercedes di Valterri Bottas che ha commesso un errore ed è finito contro le barriere nel finale delle qualifiche. La monoposto del finlandese è uscita di pista nell’ultima curva prima del rettilineo finale andando a impattare violentemente sulle protezioni. Dopo alcuni istanti la voce via radio di Bottas ha tranquillizzato tutti sulle due condizioni. Giallo finale comunque, da valutare se Varstappen ha tolto il piede dall’acceleratore per l’incidente di Bottas e le bandiere gialle in pista. A rischio il tempo del pilota della Red Bull che è a rischio penalizzazione.

