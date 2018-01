Mettiti alla prova e divertiti con il Poker di Gioco Digitale: con il Bonus di Benvenuto, ricevi un bonus del 100% fino a 500€ sulla prima ricarica! E la tua prima giocata da Mobile, te la offriamo noi: scarica l’app e ricevi un Bonus da 2€!

Ora il mondo del poker è nel palmo della tua mano. Con l’app Poker di Gioco digitale porta la tua esperienza con il poker mobile a un livello mai visto prima! Fatti riconoscere ai tavoli di Sit & Go o Cash Games, partecipa alle classifiche e vivi le emozioni uniche, mano dopo mano, del poker fastforward.

Cosa aspetti?

Scarica l’App, disponibile per iPhone, iPad o iPod Touch, e avrai accesso a tanti tornei e tantissime promozioni sorprendenti. Puoi star sicuro che d’ora in poi non ti perderai più neanche una mano!

Come funziona:

Tornei multi-table: metti a dura prova il tuo talento a Poker e non perdere l’occasione di vincere ricchi premi con piccole puntate!

Sit & Go: Il nostro tipo di torneo più amato, accessibile da tutti con buy-in a partire da appena €1 (commissione inclusa).

Poker fast-forward: la mano non ti piace? Fai fold e passa subito a un’altra mano in un tavolo diverso, per un gioco ancor più dinamico!

Lobby 1-click: accedi subito ai tuoi giochi preferiti, con un solo click.

Multitabling: gioca contemporaneamente più mani in diversi tavoli, per un’emozione senza fine.

Passaggio tra app: torna al tavolo con un semplice clic se il gioco viene interrotto da una chiamata in arrivo o dal passaggio a un’altra app.

Conto: effettua il Login e accedi al tuo conto facilmente, potrai consultare tutte le informazioni relative a giocatori, tavoli, saldo e alle operazioni di pagamento.

La partecipazione al gioco è consentita soltanto ai maggiori di 18 anni.

Al fine di prevenire eventuali abusi, ti invitiamo a conservare in un posto sicuro le tue credenziali di accesso (nome utente, password, combinazione di domanda e risposta segreta).

Supporto per Poker Gioco Digitale

Novità nella versione 4.2.0

MULTITABLING: gioca contemporaneamente fino a 4 tavoli

POT LIMIT OMAHA: finalmente potrai giocare la popolare variante a 4 carte del Texas Holdem

Gioco responsabile

La partecipazione al gioco è consentita soltanto ai maggiori di 18 anni. Al fine di

prevenire eventuali abusi, ti invitiamo a conservare in un posto sicuro le tue

credenziali di accesso (nome utente, password, combinazione di domanda e risposta

segreta). Gioco Digitale è una piattaforma di gaming online di bwin Italia s.r.l. e opera

sul territorio italiano con una concessione dello Stato per il gioco a distanza –

Concessione GS n. 15028 – rilasciata da AAMS, l’Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato che regola il comparto del gioco pubblico in Italia

(www.aams.gov.it)

Download su Itunes