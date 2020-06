Dopo il successo nei minuti di recupero per 1-0 contro la Spal, il Cagliari di Walter Zenga ottiene la seconda vittoria consecutiva, superando 4-2 il Torino alla Sardegna Arena nel match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Il primo gol dei rossoblù arriva al 12′ quando, dagli sviluppi di un corner, la palla filtra nell’area dove è Nandez con un tiro secco rasoterra a trovare l’angolino giusto alla sinistra di Sirigu. Al 18′ il raddoppio del Cagliari, galoppata sulla sinistra di Lykogiannis che mette forte e teso un pallone nell’area piccola su cui si avventa in scivolata Simeone che raddoppia.

Fonte