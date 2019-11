Dopo un mese e mezzo il Torino torna alla vittoria imponendosi per 4-0 sul campo del Brescia in un match della dodicesima giornata di Serie A. Vittoria scaccia crisi per i granata reduci da 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate di campionato. A decidere la sfida del ‘Rigamonti’ due calci di rigore trasformati nel primo tempo dal ‘Gallo’ Belotti e la doppietta di Berenguer nella ripresa che permettono alla squadra di Mazzarri di salire a quota 14 in classifica e agganciare il Parma al decimo posto. Prosegue il momento negativo del Brescia a cui non è servito il cambio in panchina, con Grosso al posto di Corini, per invertire la rotta. Quarto k.o. di fila per le ‘rondinelle’, ultime con 7 punti insieme alla Spal.

