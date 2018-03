Ma qualcuno ci gioca ancora? Quante volte abbiamo letto questa domanda su social e blog di tecnologia? Ebbene Pokèmon GO è più vivo che mai e dopo le continue nuove infornate di Pokèmon da parte di Niantic sta per arrivare un’altra piccola novità.

Sta infatti per arrivare la possibilità di utilizzare il login attraverso Facebook in aggiunta ai già presenti Google e Pokèmon Trainer Club. Tutti i vari account potranno essere configurati simultaneamente per avere così la certezza di perdere mai l’accesso ai server e continuare la propria ricerca di Pokèmon sparsi per il mondo.

Niantic sostiene ufficialmente come tale scelta serve per consentire di non perdere l’accesso e i propri progressi in caso di indisponibilità di uno dei sistemi di login esistenti. La sensazione però è che qualcosa di nuova possa essere in arrivo, come ad esempio un potenziamento dell’aspetto social del titolo sfruttando proprio la piattaforma di Mark Zuckerberg.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali circa l’integrazione di Facebook come metodo alternativo di login, tuttavia è probabile che tale novità possa arrivare in un nuovo imminente aggiornamento. Quanti di voi al momento ancora stanno continuando la ricerca di Pokèmon? Se nel frattempo ancora non avete provato il titolo di Niantic potete sempre utilizzare questo link per scaricalo direttamente sul vostro dispositivo iOS.