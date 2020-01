La confederazione nazionale Sistema Impresa, insieme a Inail, presenterà giovedì 30 gennaio, a Roma, i risultati del progetto quadriennale ‘Promozione e applicazione dei modelli di organizzazione e gestione nelle pmi del terziario’ in materia di salute e sicurezza. Il fondo interprofessionale Formazienda si occuperà della parte relativa alla formazione. La giornata di studio si svolgerà presso l’auditorium del Palazzo Inail, in piazzale Giulio Pastore 6. Saranno forniti esempi innovativi e concreti dei modelli di organizzazione e gestione (mog) applicati alle pmi del commercio, del turismo e dei servizi. I mog individuano le migliori prassi per tutelare al meglio le aziende e i lavoratori.

