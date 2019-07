“Il pericolo maggiore per la sicurezza è costituito dagli sbarchi fantasma che portano soggetti con probabili problemi giudiziari e astrattamente potrebbero avere anche problemi giudiziari riguardanti l’Isis”. E’ la denuncia del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che, durante l’audizione in Commissione Giustizia, ha sottolineato come “mentre si agitava il caso della Sea Watch 3, negli stessi giorni in silenzio sono arrivati oltre 200 migranti con vari mezzi, salvataggi di Guardia di finanza e Guardia costiera o barchini”.

Rispondendo alle domande dei deputati, il pm ha affermato che questi sbarchi sono un vero “pericolo perché si tratta di gente che entra in Sicilia e che poi va in Europa e non sappiamo che fine fa”.

