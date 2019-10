Lo ‘zar’ del ghiaccio Evgeni Plushenko sbarca a Roma e promette uno spettacolo denso di emozioni in occasione prima mondiale di ‘Opera on Ice’, in programma venerdì 4 e sabato 5 ottobre al Foro Italico di Roma. “Questo show trasmette un’atmosfera ed un’energia uniche: è uno dei migliori al mondo. Sto preparando con molto impegno i brani che interpreterò, in modo particolare per il ‘Brindisi’ (della Traviata di Verdi, ndr) in apertura con tutto il cast che dedicheremo al grande maestro Zeffirelli: sono sicuro che mi emozionerò e spero di far emozionare con me tutto il pubblico”, dice il 36enne campione olimpico di pattinaggio su ghiaccio e grande star dell’evento che per la prima volta farà tappa al Foro Italico.

