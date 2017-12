Le case automobilistiche hanno da qualche anno capito che oltre la radio e il navigatore ci puo’ essere di piu’ sul cruscotto di un’auto, nuove funzionalità collegate, e cosi’ negli ultimi anni hanno iniziato ad introdurre sistemi multimediali proprietari o ad integrare piattaforme popolari come Android Auto o Apple CarPlay. Applicazioni come Spotify, Apple Music e altre sono già da tempo disponibili per queste piattaforme. Molti utenti hanno pero’ una propria libreria musicale salvata nel media center Plex, fino ad ora accessibile sullo smartphone ma non è stato mai direttamente integrato con il sistema multimediale dell’auto. Le cose ora cambiano grazie al supporto per Android Auto.

Plex porta il suo popolare media center su piattaforma Android Auto. Il supporto di Android Auto in Plex è un modo per ascoltare e controllare in modo sicuro la propria musica in Plex durante la guida e consente di utilizzare Plex tramite l’app del telefono Android Auto di Google o l’unità principale Android Auto integrata nel veicolo, che si collega al telefono Android.

Gli utenti Plex che desiderano ascoltare la libreria musicale personale di Plex in auto devono disporre dell’applicazione Plex per Android e di Android Auto (direttamente nel sistema del veicolo o tramite smartphone/tablet). A questo punto diventa possibile interagire con l’applicazione sullo smartphone direttamente dal cruscotto di Android Auto manualmente o utilizzando Google Voice per usare i comandi vocali.

“Plex per Android Auto rende più semplice ascoltare la tua musica grazie all’integrazione perfetta con il display della tua auto” si legge nel blog di Plex. “Con aree di tocco più grandi, un’interfaccia semplificata e comandi vocali intuitivi, è possibile iniziare rapidamente a godere della tua musica e raggiungere in sicurezza dove vuoi andare. Tutto quello di cui hai bisogno per iniziare è Android Auto e Plex per applicazioni Android (anche un’auto). Interagisci con Android Auto dall’applicazione sul tuo telefono, la dashboard del tuo veicolo supportato o utilizzando Google Voice.”

A seguire alcuni esempi di comandi vocali che consentono agli utenti di Android Auto e Plex di interagire con il media center mentre si trova in movimento in auto: “Riproduci la mia playlist ‘NOME PLAYLIST’ su Plex”; “Riproduci ‘TITOLO CANZONE di AUTORE’ su Plex”; “Riproduci ‘TITOLO ALBUM di AUTORE’ su Plex”.

Plex per Android Auto è stato annunciato il 17 ottobre ed è stato introdotto pochi giorni piu’ tardi. Ogni veicolo che supporta Android Auto può integrare Plex per Android Auto. Se non si ha un’auto con Android Auto resta possibile utilizzare Plex per Android Auto tramite l’app Android Auto per smartphone e tablet.

I requisiti per poter usare Plex con Android Auto sono tre: la app Plex per Android v6.6 o più recente, l’app Plex mobile deve essere sbloccata / attivata per rimuovere i limiti di riproduzione, l’app Android Auto sul proprio dispositivo mobile Android o unità compatibile integrata nei veicolo che può eseguire Android Auto.