– Due giorni di incontri e 11 tavoli con i “Play Team”: una partita giocata a Coverciano per lanciare nuove idee e dare un contributo alla Figc su temi come i Centri Federali Teritoriali, i grandi eventi, la reputezione della federazione l’utilizzo dei social. Coinvolte più di trecento persone che con il calcio hanno solo un rapportto di passione: imprenditori, economisti, scrittori, registi, esperti di comunicazione.

“Questi due giorni – ha commentato il vice commissario federale, Alessandro Costacurta – sono stati un vero laboratorio di idee, per rilanciare il nostro calcio. L’anno scorso ero presente per fare proposte, questa volta invece ero dalla parte di chi le deve recepire e metterle in atto: due esperienze straordinarie, che mi hanno coinvolto completamente”. Il tema di questa edizione di “KickOff” è stato ‘Le istituzioni camminano sulle gambe delle persone’, perché – usando le parole del direttore generale della Figc, Michele Uva – “l’apertura del mondo del calcio a ciò che lo circonda necessita di nuove proposte, ma soprattutto di donne e uomini di qualità in grado di attuarle”.

E proprio a mutuare lo slogan di questa edizione è stato il “Play team” dedicato ai centri federali: ne sono stati realizzati 37 in due anni e dovranno diventare 200. La Figc ha deciso di uscure da via Allegri e da Covercaiano e portare i suoi valori e la sua competenza sul territorio, da Bozano a Gela. I Cft saranno strutture dove la federazione vuole riportare la parola “gioco” al centro del progetto: ci sarà la possibilità di formare i giovani calciatori comprsi nella fascia di età dai 12 ai 14 ma anche rappresentare un punto di riferimento per allenatori (continui gli aggiornamenti messi a disposizione dal settore tenico), ai genitori, ma anche a chi è interessatao ad altre figure vicino al calcio come arbitri o preparatori. E saranno gli uomini della federazione a far conoscere e sviluppare sul territorio le idee cei cetri federali.

Tra gli altri, il play team sul “football economics”, ad esempio, ha affrontato il tema della declinazione delle diverse forme di valore che la Figc crea a beneficio di alcune categorie di stakeholder, con riferimento in particolare alla stampa sportiva specializzata. I principali punti emersi hanno riguardato lo sviluppo della dimensione sportiva, la condivisione/trasparenza, la dimensione sociale e la lotta al razzismo, insieme ai grandi eventi e alla tutela della reputazione e della credibilità del sistema.

Il play team sulla “reputazione” – al fine di rendere la Figc il più possibile immune da crisi reputazionali sempre possibili, e non sempre strettamente connesse alla sua attività – si è concentrato nel delineare assunti (come il rafforzamento identitario federale e una strategia di lungo periodo) e processo (impostazione di strumenti di misurazione e monitoraggio permanente sul percepito per tutti i target), in grado di costruire una base valoriale solida, condivisa tra tutti i pubblici di riferimento. La chiave per lavorare su un argomento ancora poco esplorato in Federcalcio, quindi, è risultata essere una strategia che insista su queste quattro parole chiave: identità, alleanze, territorio e utilità sociale. È stato sottolineato quanto convenga puntare in comunicazione soprattutto sul valore etico, educativo e sociale del calcio, inteso quale strumento di inclusione e integrazione, e non solo finalizzato al risultato sportivo. Per gli Europei del 2020 a Roma, invece, la proposta da sottoporre alla Uefa sarà quella di realizzare non una ‘fanzonè nella città, ma piuttosto di rendere tutta la città una grande ‘fanzone’, focalizzandosi anche sull’interattività, con la realizzazione quindi di app che consentano a tifosi e appassionati di legare la loro esperienza a Roma, in maniera trasversale, tra gara e percorsi turistici ed enogastronomici.

Questo l’elenco completo dei temi trattati nei tavoli di lavoro: Crescere giocando in casa: i Centri Federali Territoriali; Il punto più alto dell’integrazione: progetto Rete!; Il calcio è donna: la crescita del movimento femminile; Un’esperienza memorabile: Museo del Calcio; Costruiamo il futuro: stadi e infrastrutture sportive; Manager calcistici e creazione di valore: football economics; Tutte le strade portano in Italia: grandi eventi; Il calcio a portata di click: digital engagement; Dalla strategia alla creazione di valore: analisi di materialità e stakeholder engagement; Capitani fuori dal campo: leadership engagement; Costruiamo l’immagine del valore: reputazione.