“Posso essere ancora utile”

“Mi hanno fatto passare per Al Capone”. E’ il durissimo sfogo di Michel Platini, che evidentemente non ha ancora digerito la squalifica per 4 anni (da poco finita) che gli è stata inflitta nel 2015 dalla Fifa, una sanzione che lo ha costretto a stare lontano dal calcio e a rinunciare ai grandi progetti che aveva.

Ora che però il calvario è terminato, Platini (che ricorda di aver presentato una denuncia contro ignoti per cospirazione criminale) a 64 anni si sente pronto per tornare: “Sono pronto per un’ultima avventura da intraprendere in questo mondo, ma non devo sbagliare scelta, deve trattarsi di un qualcosa che mi piace e in cui so di poter essere utile”. Eppure il calcio di oggi non piace particolarmente a Platini, lo considera “fondato sulla ricchezza. Oggi compri i migliori e vinci”, dice ospite a ‘France Info’. Per “Le Roi” sarebbe il caso di ripensare al limite degli stranieri in squadra. “Prendi il Psg, il presidente è del Qatar, il ds è brasiliano, l’allenatore è tedesco e c’è un solo francese in squadra. Si chiama Psg, perché è la squadra di Parigi che ha migliaia di persone che amano il club della città, ma potrebbe chiamarsi in tanti altri modi”.

Stoccata a Mbappe: “Velocità non è tutto”

L’ex fuoriclasse della Juventus e della nazionale francese torna anche sul suo sostegno al Qatar per l’assegnazione dei Mondiali del 2022. “Io ho sempre lavorato per lo sviluppo del calcio e infatti quattro anni prima avevo votato per il Marocco. Ho ideato l’Europeo itinerante che si svolgerà in 13 Paesi proprio per dare a diverse nazioni la possibilità di avere il torneo, quindi di lavorare sugli stadi e su tutto il resto. Per la stessa ragione volevo portare il calcio nel mondo arabo, avevo chiesto che fossero i Mondiali del Golfo, ovvero che il Qatar coinvolgesse anche gli Emirati Arabi e il Bahrain, che si giocasse in inverno tra novembre e dicembre”. Infine una stoccata al suo connazionale, Kylian Mbappe: “Con l’età capirà che la velocità non è tutto, quindi comincerà a giocare di più la palla e a dialogare con gli altri”.