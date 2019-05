Ieri nel primo pomeriggio Platinette è stata una delle ospiti di Caterina Balivo nel suo talk Vieni Da Me e durante l’intervista a Memo Remigi si è lasciata andare ad un fuori onda decisamente bizzarro.

Come evidenziato in serata da Striscia la Notizia, infatti, Platinette dice inequivocabilmente “che tr**a”, insulto che difficilmente è contestualizzabile con quanto in onda, dato che Memo Remigi stava raccontando a Caterina Balivo di una scena di un bacio cinematografico osteggiato da Orietta Berti.

A chi si riferiva Platinette?

L’aneddoto di Memo Remigi is for boys, l’insulto nel primo pomeriggio di Rai Uno is for men.