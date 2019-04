Pixies, tour 2019 in Italia: due concerti a ottobre per la band di Francis Black. Ecco le date e i biglietti.

I Pixies tornano in Europa e in particolare in Italia nel 2019. La band di Black Francis ha annunciato due appuntamenti nel nostro Paese nell’autunno di quest’anno.

Due concerti che fanno parte della nuova tournée che andrà a sostenere la promozione del prossimo album dei campioni dell’alternative rock di Boston, previsto per il prossimo settembre.

Pixies tour 2019 in Italia: date e biglietti

Le due date annunciate dalla band sono quelle dell’Estragon di Bologna l’11 ottobre e delle Officine Grandi Riparazioni di Torino il giorno dopo. Per il momento si tratta delle uniche date in Italia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne dal 5 aprile.

La tournée europea dei Pixies inizierà a settembre a Cardiff, in Galles, e si concluderà a fine ottobre in Galizia.

Questo il post con tutte le date europee dei Pixies:

Da Doolittle agli album più recenti: la carriera della band

La carriera dei Pixies è stata atipica rispetto a quella di altri gruppi. La formazione ha infatti pubblicato quattro album tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, Surfer Rosa, Doolittle, Bossanova e Trompe le Monde, raggiungendo però l’apice del successo dopo lo scioglimento del 1993.

Tale la fama portata avanti da quei loro lavori fondamentali per la musica rock alternativa, che all’inizio dei Duemila i pionieri dell’indie hanno deciso di riunirsi per una serie di tour in giro per il mondo. Nel 2014 e nel 2016 hanno poi dato alle stampe due nuovi album, che saranno seguiti da un terzo disco post reunion in questo 2019.

Tra i brani più importanti della carriera di Pixies ricordiamo Where Is My Mind?, mai lanciato come singolo ma divenuto famosissimo nel corso degli anni, tanto da essere coverizzato dai Placebo, da James Blunt, dai Kings of Leon e tanti altri ancora.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pixiesofficial

