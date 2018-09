MANGIARE troppi alimenti con glutine in gravidanza sembra aumentare il rischio di diabete di tipo 1 per il nascituro. Lo rivela uno

• LO STUDIO

I ricercatori hanno analizzato i dati di un campione di quasi 64mila donne incinte in Danimarca, coinvolte in un ampio studio longitudinale, il Danish National Birth Cohort, fra il gennaio 1996 e l’ottobre 2002. Le partecipanti hanno riferito le loro abitudini alimentari attraverso un questionario, composto da 300 domande, compilato alla venticinquesima settimana di gestazione e relativo all’alimentazione delle precedenti quattro settimane. Mentre i dati sul diabete dei bambini sono stati estrapolati dal registro danese sul diabete infantile e adolescenziale. In questo gruppo di donne, l’assunzione media di glutine attraverso la dieta (è presente in diversi cereali, fra cui frumento, avena, orzo) era di 13 grammi al giorno, con una quantità che variava da 7 a 20 grammi, mentre i casi di diabete 1 rilevati sono stati 247, circa lo 0,37% (quasi 4 bambini su 1000) all’interno di questo campione.

• I RISULTATI

I ricercatori hanno inoltre escluso fattori legati alla salute e allo stile di vita della madre, che potrebbero confondere e interferire sul legame fra glutine e diabete, fra cui la predisposizione genetica, l’età, l’indice di massa corporea, la quantità totale di calorie giornaliere e l’abitudine al fumo. Una volta eliminati questi elementi, si sono accorti che all’aumentare dell’assunzione giornaliera di glutine (in particolare ogni 10 grammi in più), durante la gravidanza, cresce proporzionalmente anche la percentuale di casi di diabete di tipo 1 dei bambini.

Ad esempio, passare da 7 a 20 grammi di glutine al giorno farebbe quasi raddoppiare il rischio di sviluppare la malattia per il bambino (dato misurato tramite le diagnosi nei 15 anni successivi): in questo caso il rischio che il figlio sviluppi questa malattia salirebbe dallo 0,30% allo 0,52%, ovvero da 3 a 5 casi su 1000.

• IL TROPPO STROPPIA

Il dato emerge dallo studio che è di tipo osservazionale, ovvero basato sull’osservazione di dati e che non rileva alcun rapporto di causa-effetto, spiegano i ricercatori, che tuttavia illustrano l’elevata qualità dell’indagine e il vasto campione preso in considerazione. Inoltre, sottolineano che una quantità di 20 grammi di glutine è eccessiva, dato che corrisponde a circa 470 grammi totali di cereali in un giorno, mentre 7 grammi di glutine corrispondono a 112 grammi totali.

I meccanismi alla base del risultato non sono noti, tuttavia un’ipotesi include aumento dell’infiammazione o della permeabilità intestinale. In ogni caso, rimarcano gli autori, questo risultato non modifica in alcun modo le raccomandazioni per quanto riguarda l’alimentazione. Se da un lato è presto per intervenire sulle linee guida dietetiche in gravidanza, i ricercatori sottolineano che si tratta di un elemento di attenzione, che richiama l’interesse su questo tema e sull’opportunità di nuove ricerche per approfondirlo.