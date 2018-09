RIDERE, anche se non se ne ha voglia, ma per il semplice fatto che fa bene alla salute. E’ questo lo Yoga della risata che combina esercizi respiratori dello yoga con esercizi di risata. Un binomio che aumenta le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello facendoci sentire più energici e in salute. Questa rivoluzionaria pratica, nata in India, in un parco pubblico di Mumbai, nel 1995 ma oggi diffusa in tutto il mondo, è protagonista di un Congresso e di un Ritiro spirituale che si svolgerà da oggi (26 settembre) fino al 30 settembre allo Yes Touring Hotel di Rimini. Al Congresso partecipa anche il fondatore, il medico indiano, insieme a sua moglie Madhuri, e a tutto il mondo italiano del movimentoNulla a che vedere con la risata che scoppia quando qualcuno si rende ridicolo o quando ci raccontano una barzelletta. Lo Yoga della Risata è una pratica di gruppo in cui la risata viene stimolata a livello fisico attraverso dei veri e propri esercizi fisici di risata. “Si inizia con un riscaldamento che sfrutta il contatto visivo e quindi l’azione dei neuroni specchio, che permettono di attivare le aree motorie legate alla risata facilitando il contagio che avviene se qualcuno del gruppo ha una risata divertente” spiegaprincipale Master Trainer italiana della pratica e organizzatrice del Congresso. Si giunge così alla parte centrale, la cosiddetta Meditazione della Risata, il tipo più puro di risata, un’esperienza catartica che scioglie le emozioni bloccate. Bisogna ridere almeno 10-15 minuti, al massimo 20, di pancia, coinvolgendo il diaframma, seduti, sfruttando il contatto visivo, oppure da sdraiati, senza parlare, per evitare di chiamare in causa la mente razionale. La parte finale riguarda il rilassamento, per rimettere il corpo in equilibrio. Nel suo intervento,suggeriràCon lo Yoga della risata si potenziano la respirazione e l’energia; si aumenta la produzione di endorfine, serotonina e ossitocina, ormoni del buonumore; si abbassano i livelli di cortisolo e adrenalina, ormoni dello stress; aumentano le difese immunitarie. “La combinazione di esercizi di respirazione e di risata – prosegue Lucaccioni – scatena una produzione biochimica di grande benessere, dall’effetto antidepressivo e ansiolitico, purché si rida per 10-15 minuti”. Il nostro organismo, infatti, sembra non distinguere tra risata spontanea e autoindotta, tanto più che finisce per trasformarsi in una reale per l’effetto contagio e grazie ai neuroni specchio. Uno degli studi più recenti condotto presso una università del Giappone testimonia l’abbassarsi deldopo una sola sessione di. “Il test – spiega Lucaccioni – è stato somministrato ain buona salute e il risultato è stato che loha diminuito i livelli disalivare e il rapporto tra, un ormone antagonista al cortisolo, sempre prodotto dalle ghiandole surrenali e detto anche l’ormone della giovinezza”.

• DOVE SI PRATICA

Questa disciplina è diffusa oggi in oltre 100 Stati con migliaia di Club della Risata gratuiti, di cui oltre 400 solo in Italia. Il posto ideale in cui praticarla è in gruppo, ogni settimana, nei Club della risata gratuiti, il cuore del movimento. In Italia ce ne sono oltre 400 concentrati soprattutto in Lombardia. “Sono pieno di gioia nel tornare in Italia, dove lo Yoga della Risata si sta diffondendo con entusiasmo in tutte le applicazioni – dichiara Madan Kataria – e dove i numerosi Club della Risata sono sempre più un punto di riferimento per le persone”. Oltre ai Club, lo Yoga della Risata si sta diffondendo anche in altri contesti: in aziende, scuole, famiglie, nello sport, nelle carceri e negli ambienti sanitari con i diversamente abili, gli anziani e i malati di Alzheimer, i pazienti oncologici, gli utenti psichiatrici, i tossicodipendenti.