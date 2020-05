Il mondo della musica è sceso in campo per raccogliere fondi a causa della pandemia ed ha inciso – in totale isolamento domiciliare – la cover di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

Da Claudio Baglioni a Pupo, passando per Ornella Vanoni fino ad arrivare ad Eros Ramazzotti, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio e Piero Pelù.

Fra solisti, duo, terzetti e band sono stati più di 60 gli artisti che hanno prestato la voce (e la faccia) per questo singolo, il cui ricavato andrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Ecco gli artisti che hanno partecipato:

Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Berté, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Paola Turci, Ornella Vanoni, e Alessandro Gaetano, nipote di Rino.

Ecco il video ufficiale: