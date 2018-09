(Fotogramma)

Il presidente della giunta regionale della Basilicata, Marcello Pittella, torna libero. Lo ha deciso il gip di Matera, Angela Rosa Nettis, a seguito di istanza difensiva scaturita dalla chiusura delle indagini preliminari. Per Pittella è stato disposto il divieto di dimora a Potenza. Pittella era ai domiciliari dal 6 luglio nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana della Procura di Matera. Con tale provvedimento rimane il nodo di poter svolgere le funzioni di presidente della Regione. Disposta la libertà anche per Pietro Quinto, ex direttore generale della Azienda sanitaria provinciale di Matera, ma con divieto di dimora a Matera.