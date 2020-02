“Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io…e sai bene come è andata a finire”. Lo scrive su twitter il giornalista Maurizio Pistocchi rivolgendosi a Sandro Piccinini dopo le sue parole sul vice presidente della Juventus in merito alle polemiche legate al match con la Fiorentina. “Beh essendo disoccupato rischio meno di te…”, ha risposto Piccinini al collega in un post con due emoticon sorridenti. “A parte gli scherzi -ha aggiunto Piccinini-, come sai non mi piace entrare nelle polemiche post partita e faccio un tweet a settimana. Ma Nedved (proprio lui) che dice che le polemiche arbitrali fanno male al calcio è un po’ troppo…Abbraccio”.

