In piscina sì, ma rispettando regole rigide. Sono state pubblicate le linee aggiornate per la ripresa delle attività, tra le quali quelle della balneazione in vasche artificiali ma anche in quelle inserite in parchi giochi. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi, mentre sono vietate le manifestazioni, gli le eventi, feste e gli intrattenimenti. E’ bene redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro se possibile prevedendo percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita e organizzando gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce.

Fonte