5 settembre del 1938, quando nella Tenuta di San Rossore, a Pisa, il re Vittorio Emanuele III firmò il primo provvedimento in difesa della razza con il quale ebbe inizio la discriminazione degli ebrei e l’espulsione, da scuole e università, di migliaia di studenti e professori. I rappresentanti degli atenei di tutta Italia si sono quindi dati appuntamento nel cortile del Palazzo della Sapienza, a Pisa, per partecipare alla ‘Cerimonia del ricordo e delle scuse’. Il primo vero appuntamento, da allora, per chiedere perdono in maniera ufficiale.

“L’Università, ottanta anni fa, obbedì. Oggi, invece, dobbiamo avere la forza di non obbedire mai più”. È con queste parole che il rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella, ha chiesto scusa, a nome di tutto il mondo accademico italiano, alla comunità ebraica. Era il

“Qui, molti anni fa, sono avvenute cose che non sarebbero mai dovute accadere. E noi vogliamo ricordarlo – ha proseguito il rettore – Ci sono vite che, a partire da questo luogo, sono state sospese, stravolte, distrutte. La parola scuse che abbiamo dovuto usare solo per far comprendere la nostra intenzione, è eloquente ma, al contempo, inappropriata e inadeguata. Che cosa dà a noi, a me, il diritto di pronunciare oggi parole così nette e risolute, com’è necessario a un proposito di risarcimento morale e civile? Niente e nessuno. Quel che penso è che noi, oggi, sentiamo il dovere di farlo pur senza averne il diritto. Il tempo, lunghissimo, trascorso ci dà un vantaggio, non un diritto”.

Mancarella ha voluto anche rivolgere un messaggio alle generazioni future: “La moralità degli studenti e dei docenti che allora subirono l’ingiustizia ci guidi nel ricordo, nella riparazione, nella ricostruzione delle virtù civiche oggi necessarie alla resistenza contro tutte le discriminazioni, anche quelle del nostro tempo. Noi non dobbiamo obbedire mai più a ciechi intendimenti che calpestino la ragione e annullino la dignità dell’uomo”.

Alla cerimonia ha partecipato anche Noemi Di Segni, presidentessa delle Comunità ebraiche italiane. “Ottant’anni rappresentano per i demografi la durata di un’intera vita e di tre generazioni. Per noi tutti un’eternità – ha affermato – Tanto abbiamo atteso per ascoltare queste parole nel nostro Paese. È vero, anche se fossero state pronunciate il 26 aprile del ‘45, all’indomani della liberazione così anelata, non avrebbero restituito vite spezzate, speranze abbandonate, dignità di cittadinanza sottratta, attestati di appartenenza ad una comunità scientifica negati, orgoglio di essere italiani svaniti”. L’invito è soprattutto a un intervento concreto all’interno dei luoghi del sapere: “L’appello è di accogliere e condividere anche nel mondo universitario, nelle prassi e regolamenti interni, la definizione operativa di antisemitismo che è stata elaborata all’International Holocoust Remebrance Alliance (IHRA), adottata dal Consiglio d’Europa e dal Parlamento europeo con invito agli Stati membri di recepirla e di attivarsi nella lotta contro ogni forma di antisemitismo”. E ancora: “È importante oggi non solo studiare la storia, e saper dire a voce alta ‘questa è verità, questo è accaduto a cittadini italiani, questo è successo nel nostro Paese, questi furono i comportamenti dell’accademia e della comunità degli scienziati’, ma anche sapersi porre rispetto agli eventi passati con la propria coscienza e saper trasmettere una ferma convinzione a chi tentenna, a chi desidera essere parte dell’accademia italiana. È importante oggi tradurre la vostra solenne dichiarazione in fatti, in un percorso che guarda al futuro attivando corsi e studi sulla cultura ebraica”.

Al termine degli interventi è stata scoperta una lapide che riporta la data del 5 settembre del 1938 e quella del 20 settembre 2018 e che resterà per sempre esposta nel cortile della Sapienza, a Pisa, come monito per non dimenticare. In aula magna si sono poi aperti i lavori della conferenza internazionale ‘A ottant’anni dalle leggi razziali fasciste: tendenze e sviluppi della storiografia internazionale sull’antisemitismo e la Shoah’. Dopo il saluto del presidente della Conferenza dei rettori, Gaetano Manfredi anche un intervento video della senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento: “Dispiace non aver potuto essere con voi – ha sottolineato Segre – Questa cerimonia ha un altissimo valore simbolico. Non solo perché contribuisce al mantenimento della memoria, ma perché interagisce con la storia riconoscendo per la prima volta, pubblicamente, un errore atroce che fu commesso. È un segnale di grande sensibilità che rende esplicito, pubblico, istituzionale, un dovere morale che per fortuna oggi è diffuso all’interno dell’accademia italiana”.