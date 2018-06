Pisa, carabinieri aggrediti da venditori abusivi

Immagine d’archivio (Fotogramma)

Un gruppo di senegalesi si è scagliato contro tre pattuglie dei carabinieri durante un controllo contro la vendita abusiva di oggetti contraffatti. E’ successo ieri pomeriggio a Pisa, in via Vecchia Barbaricina. I militari, impegnati in uno dei servizi quotidiani a contrasto dell’abusivismo commerciale, sono stati aggrediti dopo il sequestro di circa 160 borse che erano state messe in vendita su dei teli distesi sulla strada.

In particolare, un senegalese ha preso a pugni due carabinieri, che sono rimasti feriti: un militare ha riportato la frattura del setto nasale, con una prognosi di 30 giorni, l’altro una distorsione al dito di una mano. Sono in corso le indagini da parte dell’Arma per identificare l’autore dell’aggressione ai due militari.

La vicenda è stata parzialmente ripresa con un cellulare e il video sta facendo il giro dei social network.

“Venditori aggrediscono i Carabinieri e durante un controllo ne mandano all’ospedale uno, al quale invio tutta la mia solidarietà e auguri di buona guarigione – scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, condividendo su Facebook il video dell’aggressione di Pisa – Serve #tolleranzazero: espulsioni per i clandestini e restituzione alle nostre città di un clima di legalità, questo è il mio obiettivo”.