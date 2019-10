“Rimango sinceramente basito della decisione assunta dal giudice per l’udienza preliminare di Rieti il quale ha ritenuto necessario rinviarmi a giudizio unitamente ad altri indagati. Sono sotto processo perché avrei dovuto revocare una ordinanza di sgombero, contingibile e urgente, di un immobile emessa dal mio precedessore e che in quanto tale, per legge, non necessitava di essere revocata”. Così Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere in Regione Lazio, in merito al rinvio a giudizio per il crollo di una palazzina ex Ina Casa che causò la morte di sette persone.

