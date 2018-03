Ha causato un incidente nel quale due auto hanno preso fuoco, poi è scappato lasciando in strada, in viale Famagosta a Milano, quattro feriti, fortunatamente non gravi. Poche ore dopo si è presentato insieme con la madre dai vigili urbani per autodenunciarsi. Ma gli agenti hanno scoperto che non era lui, ma il gemello, alla guida della macchina.

Gli agenti della Squadra interventi speciali hanno impiegato poche ore per capire come erano andate le cose: l’uomo, stranamente, non aveva ferite, a differenza di tutte le altre persone coinvolte. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. Il reale responsabile è stato rintracciato alle 8 di mattina (l’incidente è avvenuto nella notte): è un italiano di 43 anni che presentava ferite compatibili con l’incidente e tracce di sangue sugli abiti. E’ stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Il gemello e la madre sono invece stati denunciati per autocalunnia e favoreggiamento.

La carreggiata centrale di viale Famagosta, dal momento dell’incidente, che è avvenuto intorno alle 4 del mattino, è rimasta chiusa per la rimozione dei veicoli e i lavori di ripristino del manto stradale, è stata riaperta poco dopo le 10. “Ancora una volta e in pochissimo tempo – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo

– le capacità degli agenti della polizia locale hanno permesso di rintracciare l’uomo che s’era dato alla fuga, e questo nonostante il tentativo del fratello di addossarsi la responsabilità. Fermarsi e mettersi a disposizione per prestare soccorso è sempre la scelta giusta. E come dimostrano i fatti, per quelli che invece fuggono l’azione del nucleo preposto a rintracciare chi scappa ha una percentuale di successi davvero notevole”.