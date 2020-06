Non Dirlo Al Mio Capo con Vanessa Incontrada, Il Giovane Montalbano con Michele Riondino, Nero A Metà con Claudio Amendola e Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofia Ricci sono solo alcune delle fiction che Rai Uno trasmetterà in replica nelle prime serate di giugno e luglio.

Un copia-incolla già visto anche nei recenti palinsesti di Mediaset, che però non piace a Pippo Baudo che – intervistato dal Corriere della Sera – ha così commentato:

“Anche se sono stati molto gentili a replicare due volte la mia festa di compleanno, la televisione in questi giorni è inguardabile, tutto già visto, solo repliche. E il virus c’entra fino a un certo punto, la tv estiva è sempre stata così ed è una cosa che ho sempre rimproverato alla Rai. Mentre è giustificato che la tv commerciale da maggio abbassi un po’ la quantità dell’offerta visto che gratis, la Rai non può: il telespettatore paga il canone per tutto l’anno, non per 9 mesi”.

E Pippo Baudo non ha tutti i torti. L’unica novità di Rai Uno per questo periodo estivo è il nuovo format di Carlo Conti, Top Dieci, che debutterà questa sera contro Live Non è la d’Urso e continuerà per altre tre settimane di venerdì.