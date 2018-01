Pioggia e neve, attacco nel weekend

“L’anticiclone delle Azzorre proteggerà l’Italia fino a giovedì, poi subirà un attacco dal Nord Europa e il tempo inizierà a cambiare: nubi in aumento al Nord con prime piogge in Liguria, poi verso basso Piemonte, Lombardia, Alpi e Prealpi”. E’ quanto annuncia iLMeteo.it riferendo che “da venerdì, le piogge diverranno via via più diffuse al Nord Ovest, anche moderate, mentre risulteranno più deboli o localmente assenti al Nord Est. Piogge raggiungeranno anche la Toscana, specie costiera e settentrionale. La neve cadrà sull’arco alpino a partire dai 500 metri di quello sudoccidentale (cuneese) a sopra gli 800/1100 del resto delle Alpi.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che “le temperature, a causa dei venti più miti meridionali, subiranno un aumento soprattutto nei valori notturni. Dopo il passaggio della perturbazione, la pressione tornerà ad aumentare, ma solo temporaneamente in quanto da fine gennaio un nuovo e più intenso peggioramento del tempo si potrebbe affacciare sul nostro Paese”.