Pio e Amedeo: Noi come Zalone ma senza maschera

Pio e Amedeo (Ipa/Fotogramma)

Dalle gag de “Le Iene”, passando per un programma in prima serata su Italia Uno (“Emigratis”) e adesso uno spettacolo, quasi completamente già sold out, al Forum di Assago. “Tutto fa Brodway” è l’ultimo gradino che Pio e Amedeo provano a fare per diventare grandi: “L’opportunità – spiegano i due comici all’AdnKronos – di esibirci al Forum ci è caduta dal cielo. Nessuno immaginava di poterlo fare, figurati di riempirlo”. Un successo però che ha delle basi alle spalle: “Dopo Emigratis, volevamo fare teatro, anche se non sapevo se poi realmente qualcuno sarebbe venuto a vederci. Poi però il tour (che si chiama come lo spettacolo, ndr), ha fatto il sold out tutta l’estate, anche a Milano, dove ci siamo esibiti due volte al Teatro Nazionale. Abbiamo preso coraggio e così abbiamo pensato al Forum”.

La consacrazione tra i più apprezzati comici italiani non cambia la natura di Pio Amedeo, che sono i primi a scherzare sul loro successo: “Lo dico sempre, noi andiamo avanti fino a quando non se ne accorgono, poi quando succede ce ne torniamo a casa”. Chi ha già preso le debolezze e le abitudini degli italiani per far ridere è Checco Zalone, al quale i due si ispirano, anche se a modo loro: “Ci basterebbe – scherza Pio – fare solo la metà dei soldi che ha fatto lui”.

Battute a parte, però: “A noi piacerebbe fare come Zalone, senza però recitare. Con un copione è più semplice, noi vorremmo improvvisare, vedere cosa succede quando realmente vengono dette certe cose davanti alle persone. Insomma, vorremmo farlo senza nessuna maschera”. Il tentativo, con Emigratis, ha già avuto molto successo, e anche qualche grana: “Noi diciamo quello che direbbe la gente, infatti ci hanno già arresto due volte, prima in Russia e poi a Dubai, adesso però siamo pronti per il Forum”.