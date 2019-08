Pio e Amedeo

Due appuntamenti a settembre per Pio e Amedeo, che con il loro nuovo spettacolo “La classe non è qua” sono pronti a far divertire il pubblico del Teatro Antico di Taormina e dell’Arena di Verona.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto su TicketOne.it ⬇️

Pio e Amedeo

Scopri i dettagli!