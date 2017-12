Pinturault vince combinata, Fill secondo

Peter Fill ha chiuso al secondo posto la combinata di Bormio, valida per la Coppa del mondo di sci. La vittoria è andata al francese Alexis Pinturault, risalito dalla diciannovesima posizione di metà gara grazie a una seconda manche impeccabile in slalom. Fill, terzo dopo la prima manche, ha chiuso al secondo posto a 42 centesimi dal transalpino. Il podio è completato dal norvegese Kjetil Jansrud. “Non me l’aspettavo, sono felice. Voglio continuare così” ha detto Peter Fill. “Sono rimasto sorpreso del mio slalom: sono partito e ho rischiato tutto. Soddisfatto anche della discesa libera. Il mio obiettivo alle Olimpiadi sarà la discesa, non la combinata alpina, per questo sono ancora un po’ deluso per la gara sulla Stelvio”. “Speriamo che l’Italia riesca ad ottenere risultati come il mio, quello di Paris e di Brignone anche nel futuro”, conclude l’azzurro.

Sulla pista Stelvio ha sfiorato la doppietta Dominik Paris, dominatore sia nella discesa di ieri sia nella discesa odierna valida per la prima manche di combinata. Il carabiniere di Merano è uscito a poche porte dalla fine della seconda manche quando ancora aveva il miglior tempo assoluto. Fuori dalla top ten Christof Innerhofer e Riccardo Tonetti.