Prende vita il musical Musicanti, nato da un’intuizione di Pino Daniele. Ecco tutte le date degli spettacoli teatrali.

Nell’immensa eredità culturale e musicale lasciata da Pino Daniele, c’era un progetto che ancora doveva prendere forma e a cui certamente l’artista avrebbe contribuito in prima persona, un giorno. Si tratta della proposta del suo repertorio musicale a teatro in un vero e proprio musical, forma di linguaggio che il cantautore napoletano non ha fatto in tempo a sperimentare. A realizzare il suo sogno saranno però amici e colleghi. È infatti ai nastri di partenza il musical Musicanti, che porterà in scena molti brani scritti da Pino Daniele.

Pino Daniele, arriva il musical Musicanti

Lo spettacolo racconta la storia di Antonio, un napoletano ‘esule’ che torna nella sua città dopo venticinque anni per gestire uno storico locale del porto, lasciatogli dal defunto padre. Un locale dal nome del tutto evocativo: Uè man, proprio come uno dei blues più originali di Pino.

Insieme agli attori, al musical contribuirà un’orchestra che suonerà dal vivo le canzoni del grande chitarrista partenopeo, sotto la guida del direttore artistico Fabio Massimo Colasanti.

Spiega il produttore dello spettacolo, Sergio De Angelis: “L’idea alla base di Musicanti è portare la musica di Pino a confrontarsi con un nuovo linguaggio, quello dell’opera teatrale. Era una vecchia intuizione mia e di Pino, di oltre venti anni fa e che ora, dopo una lunga gestazione e tre anni di lavoro, vede finalmente la luce“.

Pino Daniele, Musicanti: le date degli spettacoli

A pochi mesi da Pino è, il grande concerto in memoria di Pino, andato in scena al San Paolo nel giugno 2018, Napoli e l’Italia potranno riascoltare dal vivo la musica del compianto artista. Molti i brani del vastissimo repertorio di Pino Daniele scelti per accompagnare la storia di Antonio. La maggior parte saranno grandi classici tratti dai primi lavori del cantautore, come Na tazzulella ‘e cafè, A me me piace ‘o blues, I say i sto ‘cca, Yes I know my way, Je so’ pazzo, Musica musica, Quanno chiove e ovviamente Napule è. Ma non mancheranno sorprese…

Questo il calendario completo degli spettacoli:

– 7 dicembre al Palapartenope di Napoli

– 29 e 30 dicembre al Teatro Team di Bari

– 15 e 16 gennaio al Teatro Lyrick di Assisi (Pg)

– 14 e 15 febbraio all’Obihall di Firenze

– 23 e 24 febbraio al Teatro Colosseo di Torino

– dal 7 al 17 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano

– dal 7 al 12 maggio al Teatro Olimpico di Roma

Nel video uno dei pezzi che verranno portato nei teatri italiani, Yes I know my way: