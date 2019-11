Pink ha rivelato di voler prendersi una pausa dalla musica per stare più tempo con la sua famiglia.

Pink ha sempre ribadito la sua visione delle cose: la famiglia viene prima di tutto nella sua vita. Pertanto, ha deciso di prendersi una pausa dalla sua carriera musicale per trascorrere più tempo con il marito e i figli.

L’artista ha coinvolto i suoi figli nella sua produzione musicale: la figlia Willow, infatti, ha preso parte alla colonna sonora di The Greatest Showman. “Sarà una specie di anno della famiglia“, ha dichiarato Pink ad Entertainment Tonight in occasione dei Country Music Awards, parlando ovviamente del suo anno sabbatico.

Pink: pausa dalla musica per stare con la sua famiglia

Dopo due album e un tour, Pink ha parlato dell’importanza di supportare i membri della sua famiglia. “Abbiamo fatto due anni e mezzo di musica e Willow è tornata a scuola ora“, ha detto l’artista, “Jameson inizierà presto la scuola materna“.

Pink ha anche parlato di dare a suo marito, Carey, che in sua assenza si è preso cura dei figli, una meritata pausa: “È di grande supporto, mi segue in tutto il mondo e ora tocca a lui“.

Tale decisione è stata presa al culmine della sua carriera dopo l’uscita dei suoi album Beautiful Trauma e Hurts 2B Human (entrambi nel 2019), classificatisi in cima alle posizioni della Billboard 200, cosa che l’ha portata ad arrivare alla posizione numero uno della Billboard Artist 100.

Pink e Carey Hart: l’amore per i figli

Pink è stata sincera in passato sull’importanza della famiglia nella sua vita, privilegiandola persino sulla sua carriera. In un’intervista a ET, ha rivelato che il segreto della sua relazione forte e stabile con il marito Carey Hart era dovuto, in gran parte, all’aiuto di un terapeuta.

“Carey e io abbiamo assistito in coppia a quasi 17 anni di consulenza. È l’unica ragione per cui siamo ancora insieme“, ha detto.

Alla domanda sul perché la consulenza fosse diventata così importante, Pink ha spiegato:

“Veniamo da famiglie distrutte e non avevamo alcun modello di riferimento su cui basarci per tenere insieme questa famiglia e vivere questa folle vita“.

Anche durante i frenetici orari dei tour, Pink (che un tempo lavorava in un fast food) ha mantenuto forti i valori familiari. Nel marzo 2019, ha pubblicato una foto su Instagram che mostra la sua famiglia riunirsi per i tacos, con il figlio di 2 anni, Jameson, che fa una faccia buffa.

La famiglia della cantante ha anche svolto un ruolo vitale nella sua carriera: il marito Carey Hart è apparso in cinque dei suoi video musicali dal 2008 al 2016 e la figlia Willow ha duettato con la mamma nel 2018 nel brano A Million Dreams.